Kush mori më shumë vota? Zgjidhet lideri i ri në BBV 4

Ditën e sotme banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 4” kanë zgjedhur liderin.

Të gjithë banorët kanë votuar dhe me shumicë votash lider bëhet Gerti.

Deri më tani lider i “Big Brother VIP 4” ishte G-Bani, i cili u zgjodh pasi Gili u largua përfundimisht nga shtëpia më e famshme në Shqipëri.

Tani do të jetë Gerti ai që do të ndajë punët e shtëpisë, e publiku është kurioz të shohë nëse banorët do e dëgjojnë.