U konfliktua me një person dhe qëlloi me armë pranë banesës së tij, shpallet në kërkim 35 vjeçari në Fier

Një 35 vjeçar është shpallur në kërkim nga policia pas një konflikti në një lokal në fshatin Dushk të Fierit.

Sipas policisë, i riu ka qëlluar me pistoletë në ajër me qëllim kanosjen në afërsi të banesës të personit me të cilin është konfliktuar.

Gjatë natës, këta 2 shtetas dyshohet se janë konfliktuar për motive të dobëta, në një lokal në fshat.