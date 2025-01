I moshuari i veshur si Babagjysh qëllon për vdekje pronarin e një dyqani. Video

RUSI- Një person i veshur si Babagjysh, ka qëlluar për vdekje me armë zjarri një shitës në Rusi. Pronari i dyqanit, Yuriy Surakin, 54 vjeç, vdiq në vend vetëm disa momente pasi ai bëri një foto me të armatosurin e dyshuar, Valery Vasiliev, 71 vjeç, me kostumin e tij.

Siç raportohet ky akt dyshohet se është kryer për hakmarrje. Personi i armatosur akuzohet se ka fshehur armën nën kostumin e Babagjyshit dhe ka qëlluar 54-vjeçarin. Menjëherë pas ngjarjes, autori është vënë në pranga.