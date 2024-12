Rregullat e reja të BE-së për karikuesit e zakonshëm USB-C për pajisjet elektronike do të hyjnë në fuqi të shtunën

BRUKSEL- Që nga e shtuna, konsumatorët e BE-së nuk do të kenë më nevojë për një karikues tjetër për telefonat inteligjentë, tabletët, kamerat, kufjet, konzolat e lojërave video dhe pajisjet e tjera, pasi portat e karikimit USB Type-C do të bëhen standardi për mjetet celulare në të gjithë bllokun.

Në vitin 2022, Parlamenti Evropian dhe shtetet anëtare votuan me shumicë dërrmuese në favor të heqjes së metodave alternative të tarifimit, që do të thotë se të gjitha pajisjet elektronike portative të vogla dhe të mesme të shitura në BE duhet të jenë të pajtueshme me portet USB-C.

Sipas rregullave të BE-së, konsumatorët mund të zgjedhin gjithashtu të mos marrin një karikues të ri me çdo pajisje që blejnë.

Prodhuesit e laptopëve do të përballen me të njëjtat rregulla që nga 28 Prilli 2026.

Anna Cavazzini, kryetare e Komitetit të Parlamentit Evropian për Tregun e Brendshëm dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, tha në një deklaratë për shtyp se kjo "shënon një hap vendimtar drejt komoditetit të konsumatorit dhe përgjegjësisë mjedisore".

“Këto rregulla kanë të bëjnë me trajtimin e tonëve të mbeturinave të krijuara nga karikuesit e hedhur çdo vit dhe kursimin e rreth 250 milionë euro për familjet e BE-së duke eliminuar blerjet e panevojshme të karikuesve çdo vit,” shtoi Cavazzini.

Parlamenti tha se do të "monitorojë nga afër" se si prodhuesit përshtaten me këto ndryshime.

Prodhuesit e pajisjeve elektronike i kanë rezistuar shtytjes së BE-së për të standardizuar teknologjitë e karikimit për vite me radhë.

Vendimi do të prekë të gjithë ofruesit, por mbi të gjitha, Apple, e cila fillimisht kundërshtoi rregullat, përmendi shqetësimet e inovacionit. Megjithatë, gjigandi i Big Tech filloi të pajtohej me direktivën dhe kaloi në USB-C për pajisjet e tij.