Ndodh njëherë në 25 vjet/ Papa Françesku hap ‘Derën e Shenjtë’ për të përuruar Jubileun e Shpresës 2025

Në lutjen tradicionale për Krishtlindje, Papa Françesku apeloi për paqe, përkushtim dhe angazhim.

Në këtë festë ai hapi edhe Portën e Shenjtë në Vatikan, që simbolizon se viti 2025 do të jetë "vit i shenjtë".

Jubileu, një ngjarje historike që zhvillohet çdo 25 vjet, do të përfundojë me mbylljen e Derës së Shenjtë më 6 janar 2025, në “Solemnitetin e Epifanisë së Zotit”.

Origjina e zakonit shkon tek Papa Martin V, i cili, për Jubileun e Jashtëzakonshëm në 1423, hapi një derë të shenjtë për të hyrë në Bazilikën Laterane në Romë.

Në Bazilikën e Shën Pjetrit, kjo traditë filloi për herë të parë për jubileun e vitit 1450.

Sipas traditës biblike, viti jubilar është një vit i veçantë i faljes së mëkateve, borxheve dhe faljes universale

Papa mori pjesë edhe personalisht në lutjet festive, ndonëse është i ftohur dhe me shëndet jo të mirë. Lutja ishte në shenjë të "Portës së Shenjtë", me të cilën shënohet hapja e një "viti të shenjtë", që përshkon me shumë shpresa për paqe në botë dhe për një jetë më të mirë për të gjithë.

"Kjo është nata kur shpresojmë të hapen portat e shpresës, bekimit dhe mëshirës. Kjo është nata kur Zoti i thotë secilit: Edhe për ty ka shpresë!"

Shpresa dhe falja, pajtimi dhe raporti i ri ndaj Zotit – këto janë simbolikat e "vitit të shenjtë". Por shpresa për Papën do të thotë edhe më shumë: "Shpresa e krishterë nuk është një fund i lumtur për një fillim, është premtimi i Zotit që do të gjejmë mbështetje në këtë botë që vuan dhe rënkon. Prandaj ajo na bën thirrje që të nxitojmë, të mos vazhdojmë rutinën e zakonshme, të mos qëndrojmë në mediokritet dhe përtaci por të marrim guximin t’i ndryshojmë gjërat." Viti i shpresës

"Viti i Shenjtë është një kohë shprese", tha Papa. Ne duhet të bëhemi, sipas tij, pelegrinët në kërkim të së vërtetës, ëndrrimtarë që nuk lodhen kurrë, burra dhe gra që jetojnë me shpresën dhe punojnë për vendosjen e paqes dhe drejtësisë. Papa tha se "duhet të angazhohemi për ta transformuar botën, e cila është e shtrembëruar nga logjika e fitimit…"

Lutjet në Vatikan dhe Romë kaluan nën masa të forta sigurie. Në meshën me Papën në Bazilikën e Shën Pjetrit ishin mbledhur disa mijëra njerëz, ndërsa jashtë në sheshin e Shën Pjetrit ishin edhe rreth 25,000 njerëz. Ndërsa pika kulmore ishte bekimi i Papës në mesazhin e tij tradicional në shumë gjuhë Urbi et Orbi.