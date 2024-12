Publikohet foto e të riut që humbi jetën pas përplasjes fatale të dy automjeteve në Librazhd

Një përplasje fatale mes dy automjeteve u regjistrua në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor “Librazhd-Prrenjas”.

Si pasojë e aksidentit humbi jetën 31-vjeçari Eugen Meka që drejtonte automjetin, ndërsa pasagjeri që udhëtonte me të ka mbetur i lënduar.

Librazhd/Informacion paraprak

Në aksin rrugor "Librazhd-Prrenjas", automjeti me drejtues shtetasin E. M., 31 vjeç, banues në Korcë, është përplasur me kamionin me drejtues shtetasin H. Z., 30 vjeç. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën në vendngjarje shtetasi E. M., dhe është dëmtuar pasagjeri që udhëtonte me të, i cili është në kujdesin e mjekëve.

Drejtuesi i kamionit, shtetasi H. Z., është shoqëruar në polici, për kryerjen e veprimeve procedurale.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.