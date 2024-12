‘The Best FIFA’ për vitin 2024, kush do ta pasojë Messin? Fituesi shpallet sonte, Rodri dhe Vinícius janë favoritët

Fituesit e “The Best FIFA Football Awards” 2024 do të shpallen sonte, gjatë një ngjarje speciale që do të transmetohet drejtpërdrejt nga Doha. Në vigjilje të finales së Kupës Interkontinentale (FIFA Qatar 2024) mes Real Madridit dhe Pachuca, si dhe përvjetorit të dytë të finales së Kupës së Botës FIFA, lojtarët dhe trajnerët më të mirë të vitit 2024, si dhe golat më të bukur, do të nderohen me një mbrëmje gala, prej orës 18:00 europiane. Në ngjarje ku d të marrin pjesë personalitete të njohura, përfshirë presidentin e FIFA-s, anëtarët e Këshillit të FIFA-s, legjendat e futbollit dhe ambasadorë të tjerë.

Lojtarja më e mirë e FIFA-s për femra; kandidatet:

– Aitana Bonmati (Spanjë), Barcelona

– Barbra Banda (Zambia), Shanghai Shengli/Orlando Pride

– Caroline Graham Hansen (Norvegji), Barcelona

– Keira Walsh (Angli), Barcelona

– Khadija Shaw (Xhamajka), Manchester City

– Lauren Hemp (Angli), Manchester City

– Lindsey Horan (SHBA), Olympique Lyon

– Lucy Bronze (Angli), Barcelona/Chelsea

– Mallory Swanson (SHBA), Chicago Red Stars

– Mariona Caldentey (Spanjë), Barcelona/Arsenal

– Naomi Girma (SHBA), San Diego Wave

– Ona Batlle (Spanjë), Barcelona

– Salma Paralluelo (Spanjë), Barcelona

– Sophia Smith (SHBA), Portland Thorns

– Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyon

– Trinity Rodman (SHBA), Washington Spirit

Lojtari më i mirë i FIFA-s për meshkuj; kandidatët

– Dani Carvajal (Spanjë), Real Madrid

– Erling Haaland (Norvegji), Manchester City

– Federico Valverde (Uruguaj), Real Madrid

– Florian Wirtz (Gjermani), Bayer Leverkusen

– Jude Bellingham (Angli), Real Madrid

– Kylian Mbappe (Francë), Paris Saint-Germain/Real Madrid

– Lamine Yamal (Spanjë), Barcelona

– Lionel Messi (Argjentinë), Inter Miami

– Rodri (Spanjë), Manchester City

– Toni Kroos (Gjermani), Real Madrid (në pension)

– Vinicius Jr (Brazil), Real Madrid

Trajnerja më e mirë e FIFA-s për femra, kandidatet:

– Arthur Elias (Brazil), Brazil

– Elena Sadiku (Suedi), Celtic

– Emma Hayes (Angli), Chelsea/SHBA

– Futoshi Ikeda (Japoni), Japoni

– Gareth Taylor (Angli), Manchester City

– Jonatan Giraldez (Spanjë), Barcelona/Washington Spirit

– Sandrine Soubeyrand (Francë), Paris FC

– Sonia Bompastor (Francë), Olympique Lyon/Chelsea

Trajneri më i mirë i FIFA-s për meshkuj, kandidatët:

– Carlo Ancelotti (Itali), Real Madrid

– Lionel Scaloni (Argjentinë), Argjentinë

– Luis de la Fuente (Spanjë), Spanjë

– Pep Guardiola (Spanjë), Manchester City

– Xabi Alonso (Spanjë), Bayer Leverkusen

Portierja më e mirë e FIFA-s për femra, kandidatet:

– Alyssa Naeher (SHBA), Chicago Red Stars

– Ann-Katrin Berger (Gjermani), Chelsea/NJ/NY Gotham

– Ayaka Yamashita (Japoni), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

– Cata Coll (Spanjë), Barcelona

– Mary Earps (Angli), Manchester United/Paris Saint-Germain

Portieri më i mirë i FIFA-s për meshkuj, kandidatët:

– Andriy Lunin (Ukrainë), Real Madrid

– David Raya (Spanjë), Arsenal

– Ederson (Brazil), Manchester City

– Emiliano Martinez (Argjentinë), Aston Villa

– Gianluigi Donnarumma (Itali), Paris Saint-Germain

– Mike Maignan (Francë), AC Milan

– Unai Simon (Spanjë), Athletic Bilbao