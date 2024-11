112-vjetori i Pavarësisë/ Kurti: Ky 28 Nëntor na gjen me projektin e Memorialit të Adem Jasharit

KOSOVË- Shqipëria feston sot 112–vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka uruar shqiptarët për Ditën e Pavarësisë. Gjithashtu përmes një postimi në Facebook Kurti shkruan se ky 28 nëntor e gjen Kosovën me ndërtimin e Memorialit për Adem Jasharin në Prekaz.

"Ky 28 Nëntor na gjen me projektin e Kompleksit Memorial "Adem Jashari" në Prekaz. Në këtë vend të shenjtë që ruan gjurmët e veprës heroike të Familjes Jashari, ne kthehemi e rikthehemi që të kujtojmë çmimin e lirisë të cilën e gëzojmë sot. Nuk do të kursejmë asgjë për të ndërtuar një kompleks memorial të rëndësishëm ndërkombëtarisht, i cili do të pasqyrojë dinjitetshëm dhe me një nivel të lartë artistik, qëndresën dhe luftën e popullit për liri, pavarësi dhe bashkim, ashtu siç e meriton figura e Adem Jasharit dhe e Familjes Jashari. Gëzuar 28 Nëntori!" uron Kurti në Facebook.