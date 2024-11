Aksident me një të plagosur në Fier, automjeti përplaset me motorin

Një aksident ka ndodhur në unazën jugore të qytetit të Fierit, ku janë përfshirë një automjet dhe një motor. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motorit ka mbetur i plagosur dhe është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Në vendngjarje ka mbërritur policia, e cila po heton për të zbardhur shkaqet e aksidentit.

