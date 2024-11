E rëndë në Baldushk, 53-vjeçari kruen marrëdhënie me dhunë me 23-vjeçaren

Ka ndodhur në Baldushk të Tiranës.

Një 53 vjeçar ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një 23-vjeçare.

Autori është arrestuar.

"Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 1: ndaluan me iniciativë shtetasin Sh. P., 53 vjeç, banues në Baldushk, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një 23-vjeçare

Materialet i kaluan Prokurorisë", njofton policia.