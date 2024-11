“Shqiponjat janë të uritura”. Tifozët Kuqezi japin spektakël në Arenën Kombëtare (FOTO)

Tifozët Kuqezi dhurojnë show në tribuna me koreografinë. Gjatë këndimit të himnit kombëtar ata kanë hedhur një banderolë me mbishkrimin “Eagles are hungry”.

“Shqiponjat janë të uritura” ishte banderola e madhe që u shfaq në stadiumin e Arenës Kombëtare, në prag të nisjes së ndeshjes mes Shqipërisë dhe Çekisë.

“Shqiponjat janë të uritura”, Tifozët Kuqezi japin

Shqipëria dhe Çekia po përballen mbrëmjen e sotme në “Air Albania” për ndeshjen e vlefshme për grupin B1 në Ligën e Kombeve.