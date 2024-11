Agron Shehaj sjell rastin e vdekjes së një qytetari për mungesë ilaçesh te Onkologjiku

TIRANË- Deputeti Agron Shehaj në seancën e sotme plenare në Kuvend ka sjell rastin e vdekjes së një qytetari për mungesë ilaçesh te spitali i Onkologjikut. Në fjalën e tij, Shehaj theksoi se nuk do t’i bëj ai pyetjet që kishte përgtitur për interperlancën me Ministren Albana Koçiu, por solli me zë, denoncimin e një babai që kishte humbur djalin në moshën 39-vjeçare.

"Dua t’i përgjigjeni pyetjeve të qytetarëve," tha Shehaj.