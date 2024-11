Zbulohet emri/ Ja kë ka menduar si Sekretarin Amerikan të Shtetit Donald Trump?

Presidenti i sapozgjedhur Donald Trump ka të ngjarë të zgjedhë senatorin e Floridës Marco Rubio si sekretarin e tij të shtetit, sipas burimeve të CNN.

Fillimisht besohej se Trump po anonte nga Richard Grenell, por gjatë ditës, ai e zhvendosi preferencën e tij tek Rubio pas një sërë telefonatash dhe bisedash me aleatët e senatorit nga Florida. Grenell shërbeu si ambasador i Trump në Gjermani dhe më vonë si ushtrues detyre i drejtorit të inteligjencës kombëtare gjatë administratës së tij të parë.

Derisa të bëhet zyrtarisht një ofertë, thanë burimet e CNN, Trump mund të ndryshojë mendje.

Meqë Trump ka të ngjarë të zgjedhë Rubion si diplomatin e tij të lartë dhe, siç raportoi më herët CNN , një tjetër senator në Florida, Mike Waltz, pritet të shërbejë si këshilltar i tij për sigurinë kombëtare.

New York Times raportoi fillimisht për ofertën e pritshme të Trump për Rubio.

Rubio, i cili ishte në garë për të qenë zëvendëspresident, e kishte bërë të qartë se ai ishte i interesuar të bashkohej me kabinetin e Trump nëse do të ishte për rolin e duhur, thanë disa burime të njohura me procesin për CNN.

Pas dështimit të tij në zgjedhjet presidenciale të GOP në 2016, Rubio rindërtoi imazhin e tij në ngjashmërinë e një populisti në Uashington. Në të njëjtën kohë, ai theksoi kredencialet e tij të politikës së jashtme si republikani kryesor në Komitetin e Inteligjencës së Senatit, ndërsa ndërtoi marrëdhënie në partinë e tij, në të gjithë rreshtin dhe në mbarë globin.

Rubio – i cili ka kaluar më shumë se një dekadë duke u fokusuar në teorinë e “kërcënimit të Kinës” – u sanksionua së bashku me pesë ligjvënës të tjerë amerikanë nga qeveria kineze në vitin 2020 për “sjellje të keqe në çështjet që lidhen me Hong Kongun”. Tani, zyrtarët aktualë dhe ish-zyrtarë amerikanë thonë se Kina ka të ngjarë të duhet t’i heqë ato sanksione në mënyrë që të merret me të.

Në vitin 2016, marrëdhënia e Rubios dhe Trump u prish në ditët e fundit të fushatës së tij, Rubio sulmoi publikisht Trumpin, duke thënë se ai nuk do ta “bënte Amerikën madhështore. Ai do ta bëjë Amerikën portokalli,” duke u tallur me madhësinë e duarve të Trump dhe duke e quajtur atë një “mashtrues” që konkurron për të marrë drejtimin e Partisë Republikane.

Por që atëherë, marrëdhënia e Rubios dhe Trump jo vetëm që është rregulluar, por edhe është forcuar.