Temperaturat zbresin deri në -4 gradë C! Parashikimi i motit për këtë të martë

Vendi ynë pritet të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.

Me masa ajrore kryesisht të ftohta e vlera të larta të presionit atmosferik.

Moti pritet të jetë i kthjellët e vranësira deri mesatar.

Shikim i reduktuar nga prezenca e mjegullës së dendur / mjegullinës në orët e mëngjesit e të mbrëmjes në zonat luginore.

Era pritet të jetë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 2-8m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë veriperëndimorë e lugina 12-14m/sek shoqëruar me valëzim 1-3 ballë.