Vera vazhdon në Shqipëri, java që nisi me diell dhe temperatura të larta

Aktiviteti i masave ajrore të thata me origjinë perëndimore do të bëjë që vendi ynë edhe për këtë javë të vijojë me kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët dhe vranësirat kalimtare.

Era për pjesën më të madhe të ditëve do të fryjë e lehtë me drejtim kryesor verilindje – veriperëndim dhe shpejtësi mesatare 2-7 m/s ndërsa në lugina, male e përgjatë vijës bregdetare hera-herës do të fitojë shpejtësi 7-15m/s.

Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1-3 ballë.

Mjegulla e dendur lokale dhe mjegullina do të jetë prezente në orët e para të ditës kryesisht në zonat luginore.

E Hënë 27 Tetor 2024

Në vendin tonë moti do të jetë me diell dhe vranesira te pakta dhe mjegull. Era do të jetë me drejtim Veriperendim 7 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 2-3 me lartësi vale 0,3-0,5 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 8/22°C

– Zonat e ulëta 14/26°C

– Zonat bregdetare 16/24°C