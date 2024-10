Berisha: Rama në New York po pritet me protesta

Disa qytetarë po protestojnë në New York këtë të shtunë.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar pamje nga protesta e qytetarëve, të cilët mbajnë pankarta.

Kujtojmë se sot kryeministri Edi Rama pritet të takojë qytetarët që jetojnë në Amerikë.

Ky takim në New York vjen në një kohë kur me ndryshimet e kodit zgjedhor shqiptarët në emigracion do të mund të votojnë në zgjedhjet e 2025.

Në javën e parë të nëntorit, turi i kryeministrin me diasporën do të vijojë me shqiptarët në Selanik.