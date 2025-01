“Ngrin” euro, luhatet paundi britanik/ Këmbimi valutor 16 tetor 2024

Në tregun valutor, ditën e sotme, 16 tetor 2024, dollari amerikan blihet me 90.1 lekë dhe shitet me 91.1 lekë.

Euro blihet me 98.5 lekë dhe shitet me 99.1 lekë. Paundi britanik blihet me 117.6 lekë dhe shitet me 118.9 lekë.

Franga zvicerane blihet me 104.4 lekë dhe shitet me 105.3 lekë.

Dollari kanadez blihet me 65.1 lekë dhe shitet me 66.4 lekë.

Për më tepër ndiqni tabelën e mëposhtme: