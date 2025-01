Erdogan mbërrin në aeroportin e Rinasit, shoqërohet nga bashkëshortja e tij!

Presidenti i Turqisë, Rexhep Taip Erdogan ka mbërritur në aeroportin e Rinasit për vizitën e tij zyrtare në Shqipëri.

Presidenti turk është shoqëruar nga bashkëshortja e tij.

Kreu i shteti turk pas mbërritjes në Rinas do të shkojë në kryeministri ku do zhvillojë një takim kokë më kokë me kryeministrin Edi Rama.

Ndërkohë në orën 16:50, Erdogan pritet që të inaugurojë Xhaminë e Namazgjasë në kryeqytet.

Për mbarëvatjen e vizitës shtetërore të presidentit turk janë marrë masa sigurie.