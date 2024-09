Lanë takim për tu sqaruar për borxhin, por përfunduan te pistoleta, zbardhet dinamika e sherrit në Vorë

VORË- Detaje të reja janë zbardhur lidhur me me të shtënat me armë zjarri në Vorë. Mësohet se tre të rinjtë kishin komunikuar me njëri-tjetrin nëpërmjet telefonit për të caktuar një takim në Vorë për të sqaruar një konflikt të mëparshëm, ku dyshohet se ka të bëjë me një çështje borxhi.

Por gjatë takimit me njër-tjetrin situata ka agravuar dhe 31-vjeçari me iniciale J.L i cili udhëtonte me një mjet tip BMW ka qëlluar me armë zjarri nga makina. Gjithashtu 31-vjeçari është në kërkim nga policia.