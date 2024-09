Presidenti i Izraelit vjen në Tiranë, do takohet me Begajn dhe Ramën. Pastaj ikën në Bograd

Presidenti i Izraelit, Isaac Herzog do të vizitojë Serbinë dhe Shqipërinë më 11 shtator.

Një zyrtar i lartë i Izraelit tha për “The Times of Israel” se gjatë udhëtimit, i cili do të zgjasë vetëm një ditë, Herzog pritet të takohet me homologët e tij Aleksandar Vuçiç dhe Bajram Begaj.

Kreu i shtetit hebre do të zhvillojë edhe një takim me kryeministrin shqiptar Edi Rama.

Kujtojmë se Drejtori i CIA-s William Burns ishte në Serbi dhe Kosovë, muajin e kaluar dhe u takua me homologun e tij serb.

Të dy diskutuan, ndër të tjera, edhe për situatën e sigurisë në Izrael.