!0 të rinj përleshen mes tyre në Vlorë, dy në spital me dëmtime të rënda. Emrat

Vlorë, 21 prill 2026 – Një konflikt i dhunshëm mes një grupi të rinjsh ka përfunduar me dy persona të plagosur rëndë në qytetin e Vlorës.
Ngjarja është regjistruar në lagjen “Lef Sallata”, në zonën pas bulevardit “Ismail Qemali”, ku rreth 10 persona dyshohet se janë përfshirë në një përplasje fizike, e cila ka nisur fillimisht nga një debat për motive të dobëta.
Sipas informacioneve paraprake, gjatë konfliktit janë përdorur sende të forta, përfshirë edhe copa tullash, duke shkaktuar dëmtime të rënda për disa nga të përfshirët.
Të plagosur kanë mbetur Soni Latifaj 24 vjeç dhe Sendi Latifaj 18 vjeç, të cilët janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës.
Sipas të dhënave mjekësore paraprake, 24-vjeçari ka pësuar dëmtime në zonën parietale të kokës, ndërsa 18-vjeçari është diagnostikuar me kontuzion në kokë. Të dy janë shtruar në repartin e kirurgjisë dhe po marrin trajtim të specializuar.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat e Policia e Shtetit, të cilat kanë rrethuar zonën dhe po punojnë për identifikimin e të gjithë personave të përfshirë. Po ashtu, po administrohen pamjet e kamerave të sigurisë për të zbardhur dinamikën e plotë të konfliktit.
Hetimet vijojnë për të përcaktuar shkaqet e sakta të ngjarjes dhe përgjegjësit e përfshirë.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
