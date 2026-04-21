Dyshime për veprimtari ideologjike fetare te fëmijët, ndalohen tre shtetas të huaj në Shkodër

Shkodër – Policia e Shkodrës ka ndaluar tre shtetas të huaj, dy meshkuj dhe një femër me origjinë nga Lindja e Mesme, në kuadër të një operacioni të koordinuar me strukturat antiterror.
Sipas burimeve zyrtare, ndalimi i tyre është kryer pas një kërkese të ardhur nga Zyra e Antiterrorit në Drejtorinë e Policisë Tiranë, ndërsa personat janë shoqëruar menjëherë drejt kryeqytetit për t’u marrë në pyetje mbi aktivitetin e tyre në Shqipëri.
Strukturat e specializuara të antiterrorit në Policia e Shtetit, në bashkëpunim me Shërbimin Informativ të Shtetit, kanë kërkuar shoqërimin dhe verifikimin e disa shtetasve të huaj në disa qarqe të vendit, si pjesë e një hetimi më të gjerë.
Hetimet paraprake lidhen me dyshime për përpjekje të mundshme për përhapje të ideologjive me përmbajtje fetare te të miturit. Autoritetet theksojnë se verifikimet janë në fazë të hershme dhe po shqyrtohen të gjitha rrethanat.
Ky zhvillim vjen pas publikimit në media të disa pamjeve që kanë ngritur dyshime për sjellje të pazakonta të disa individëve të mbuluar pranë fëmijëve, çka ka nxitur reagimin e strukturave të sigurisë.
Sipas informacioneve paraprake, ndalimet e fundit mund të lidhen me një rast të ngjashëm të trajtuar më herët në Tiranë, ndërsa hetimet po vijojnë në koordinim mes institucioneve përkatëse.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme mbi identitetin e personave të ndaluar apo natyrën e saktë të aktivitetit të tyre.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
