Magazina e kanabisit në Peqin, përjashtohen përfundimisht nga policia 7 efektivë. Emrat

Peqin – Shtatë efektivë të Policisë së Shtetit janë përjashtuar nga detyra pas përfundimit të një hetimi disiplinor, lidhur me një rast të zbulimit të një magazine me kanabis në zonën e Peqinit.
Vendimi është marrë nga strukturat e standardeve profesionale, të cilat kanë konstatuar shkelje të rënda në përmbushjen e detyrës nga ana e zyrtarëve të përfshirë.
Sipas burimeve zyrtare, nga radhët e policisë janë përjashtuar: Altin Gusho, Danjel Kacaniku, Sefer Dushku, Muharrem Zylyfi, Bilbil Lita, Denis Sinani dhe Arben Koseni.
Hetimi disiplinor është zhvilluar pas zbulimit të një magazine të përshtatur për kultivimin dhe magazinimin e lëndëve narkotike, rast i cili ka ngritur dyshime mbi rolin dhe përgjegjësinë e efektivëve në fjalë.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi natyrën e shkeljeve, ndërsa pritet që çështja të ketë edhe zhvillime të mëtejshme në aspektin penal.
Rasti vjen në kuadër të masave për forcimin e integritetit në radhët e Policisë së Shtetit dhe luftën kundër korrupsionit dhe veprimtarive të paligjshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd