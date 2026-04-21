Shpërthim dramatik, dy djem të plagosur rëndë pas kontaktit me një bombë të pashpërthyer

Tepelenë – Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Majkosh të Tepelenës, ku dy persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e shpërthimit të një mjeti të dyshuar shpërthyes.
Sipas informacioneve paraprake, të lënduarit kanë rënë në kontakt me një bombë të pashpërthyer, e cila ka shpërthyer duke u shkaktuar dëmtime të rënda në trup, si dhe probleme serioze në sy.
Të plagosurit janë Xhulio Salaj, 28 vjeç dhe Lisien Shehu, 34 vjeç.
Ata janë transportuar për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa paraprakisht raportohet se gjendja e tyre paraqitet e rënduar.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes, si dhe për të identifikuar origjinën e mjetit shpërthyes.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
