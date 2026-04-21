Identifikohet dhe kapet i riu që hapi varrin e gruas në Lushnje. Policia jep detaje. Emri

Në lidhje me ngjarjen e raportuar më herët për dëmtime në varreza, në qytetin e Lushnjë, Policia ka dhënë informacion paraprak mbi rastin.
Rreth orës 10:00, roja i varrezave të qytetit, shtetasi O. R., ka konstatuar dëmtime në pjesën e sipërme të një varri, i cili dyshohet se është gërmuar. Paraprakisht, autoritetet dyshojnë se veprimi është kryer nga shtetasi Edison Ngresi, 36 vjeç, i cili vuan nga probleme të shëndetit mendor.
Shërbimet e Policia e Shtetit kanë shoqëruar 36-vjeçarin në Komisariat për veprime të mëtejshme.
Ngjarja lidhet me rastin e raportuar më herët në të njëjtën zonë, ku dyshohet për hapjen e një varri dhe dëmtim të tij, ndërsa më parë ishte raportuar edhe për zhvendosje të eshtrave të një personi të varrosur prej shumë vitesh.
Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave, verifikimin e motivit dhe dokumentimin e gjithë dinamikës së ngjarjes, e cila ka shkaktuar shqetësim në komunitet.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
