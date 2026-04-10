E rëndë në Gjirokastër: bie nga tarraca e hotelit, ndërron jetë bashkëpronari

Gjirokastër, 10 prill 2026 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditen e sotme në aksin Gjirokastër–Tepelenë, pranë kilometrin 2, ku një bashkëpronar hoteli ka rënë nga tarraca dhe më pas ka ndërruar jetë në spital.
Ngjarja ka ndodhur në ambientet e Hotel Olimpik, ku shtetasi Krenar Stroka, 60 vjeç, bashkëpronar i hotelit, dyshohet se ka rënë nga tarraca e objektit nga një lartësi prej rreth 15 metrash, në rrethana ende të paqarta.
Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e emergjencës, të cilat e kanë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Gjirokastrës në gjendje shumë të rëndë për jetën.
Pavarësisht ndërhyrjes mjekësore, 60-vjeçari ka ndërruar jetë rreth një orë pas ngjarjes në spital.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të sqaruar rrethanat e plota të incidentit, ndërsa nuk përjashtohet asnjë pistë hetimi.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd