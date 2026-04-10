E rëndë në Gjirokastër: bie nga tarraca e hotelit, ndërron jetë bashkëpronari
Transmetuar më 10-04-2026, 12:10

Gjirokastër, 10 prill 2026 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditen e sotme në aksin Gjirokastër–Tepelenë, pranë kilometrin 2, ku një bashkëpronar hoteli ka rënë nga tarraca dhe më pas ka ndërruar jetë në spital.

Ngjarja ka ndodhur në ambientet e Hotel Olimpik, ku shtetasi Krenar Stroka, 60 vjeç, bashkëpronar i hotelit, dyshohet se ka rënë nga tarraca e objektit nga një lartësi prej rreth 15 metrash, në rrethana ende të paqarta.

Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e emergjencës, të cilat e kanë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Gjirokastrës në gjendje shumë të rëndë për jetën.

Pavarësisht ndërhyrjes mjekësore, 60-vjeçari ka ndërruar jetë rreth një orë pas ngjarjes në spital.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të sqaruar rrethanat e plota të incidentit, ndërsa nuk përjashtohet asnjë pistë hetimi.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

