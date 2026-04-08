Thyen ‘arrestin në shtëpi’ dhe kryen disa vjedhje, arrestohet i riu në Tiranë

Një 26-vjeçar është arrestuar në Tiranë pasi dyshohet se ka thyer masën e sigurisë “arrest në shtëpi” dhe ka kryer disa vjedhje gjatë muajit prill.
Sipas hetimeve paraprake, i riu ka vjedhur shuma parash dhe produkte në katër subjekte të ndryshme, si dhe ka tentuar të kryejë vjedhje në një banesë dhe në një tjetër subjekt.
Nga verifikimet e autoriteteve rezultoi se 26-vjeçari ishte nën masën e sigurisë “arrest në shtëpi” për veprën penale “dhuna në familje”.
Policia bën me dije se hetimet vijojnë për të zbardhur nëse i dyshuari është i përfshirë edhe në raste të tjera vjedhjesh.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranë për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
