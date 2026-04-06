Pse gratë nuk duhet të lindin të shtrira: pozicionet vertikale për një lindje më të sigurt dhe natyrale

Për mijëra vite, gratë kanë lindur kryesisht në pozicione vertikale – duke u gjunjëzuar, ulur në karrige ose stolë lindjeje, apo duke përdorur pozicionin squat. Këto pozicione nuk janë thjesht historike; ato ofrojnë përfitime konkrete për lindjen. Pozicioni vertical mund të rrisë diametrin e legenit deri në 2.5 cm, duke lehtësuar lëvizjen e foshnjës gjatë kanaleve të lindjes dhe duke përdorur gravitetin natyral për të shkurteruar kohën e lindjes.
Sipas ekspertëve, përfshirë Janet Balaskas, themeluese e Active Birth Centre në Mbretërinë e Bashkuar, lindja në shpinë është një praktikë relativisht moderne dhe jo e natyrshme. “Kjo praktikë e bën lindjen më të ndërlikuar dhe gruan një paciente pasive, duke kthyer një proces natyror në një ngjarje mjekësore,” shprehet ajo.
Historikisht, ndryshimi i praktikës lidhet me mjekun francez François Mauriceau, i cili në librin e tij të vitit 1668 e konsideronte shtatzëninë si një sëmundje dhe promovonte lindjen në shtrat si më komode për gratë dhe më praktike për mjekët meshkuj. Studime historike sugjerojnë gjithashtu se mbreti Louis XIV mbështeti këtë pozicion për të pasur pamje më të qartë gjatë lindjes, duke e bërë praktikën të përhapet në spitale dhe të mbetet standard deri sot.
Arsyeja kryesore pse gratë lindnin spontanisht në pozicione vertikale është efektiviteti i gravitetit. Foshnja duhet të lëvizë poshtë nëpër kanalin e lindjes, dhe graviteti ndihmon këtë proces. Studimet moderne tregojnë se gratë instinktivisht përkulen përpara gjatë lindjes, duke adoptuar pozicione si squat, në gjunjë ose të mbështetura përpara, për të lehtësuar lindjen.
Një analizë e vitit 2013, e realizuar me mbi 5,200 gra, tregoi se pozicionet vertikale lidhen me rezultate më të mira: më pak lindje cezariane, më pak përdorim të epiduralit, më pak ndërhyrje me forceps apo vakum dhe më pak nevojë që foshnja të dërgohet në kujdes intensiv. Përveç kësaj, këto pozicione shkurtojnë kohën e lindjes dhe përmirësojnë oksigjenimin e foshnjës.
Sot, vendet perëndimore po rikthejnë konceptin e “lindjes aktive”, i cili inkurajon gratë të lëvizin lirshëm dhe të zgjedhin pozicionin më të rehatshëm për to. Udhëzimet në Mbretërinë e Bashkuar rekomandojnë që gratë të shmangin qëndrimin të shtrira në fazat e fundit të lindjes dhe të zgjedhin çdo pozicion që i përshtatet, duke e bërë procesin më të natyrshëm, të sigurt dhe më pak traumatizues.
Informimi i grave mbi opsionet e tyre është çelësi kryesor për një përvojë pozitive lindjeje. Sa më shumë të dinë gratë për pozicionet e mundshme dhe për efektet e tyre, aq më të sigurta dhe të rehatshme do të jenë vendimet që marrin gjatë lindjes, duke kthyer një proces historik dhe natyral në një përvojë të menaxhuar, të ndërgjegjshme dhe të shëndetshme.
