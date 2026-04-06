Sulm me lëndë shpërthyese në Memaliaj, pas krimit autorët i vënë zjarrin edhe makinës së tyre dhe zhduken

Shpërthim i fuqishëm tronditi Memaliajn duke shkaktuar dëme materiale të shumta, ndërsa autorët zhdukën prova krimi para se të arratisen edhe vetë.
Ngjarja ndodhi sot, pak pas mesnatës duke hyrë e hëna 6 prill në Memaliaj, raporton noa.al.
Policia tha se rreth orës 00:10, në oborrin e banesës së shtetasit B. K., 67 vjeç, në fshatin Toç, ka shpërthyer një sasi lënde plasëse, duke shkaktuar dëme të shumta materiale.
Autori ose autorët, gjatë largimit, në aksin rrugor “Krahës–Memaliaj", në afërsi të fshatit Qesarat, i kanë vënë zjarrin dhe kanë djegur automjetin me të cilin lëviznin.
Menjëherë më pas ata janë larguar në këmbë duke u zhdukur në drejtim të paditur.
Kjo skemë përforcon dyshimet se kemi të bëjmë me një atentat të mirëfilltë.
Shërbimet e Policisë vijojnë kontrollin e zonës për lokalizimin dhe kapjen e autorit/autorëve.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon intensivisht veprimet hetimore për sqarimin dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve.
