Orban kundërshton ndihmën prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, largohet gjatë fjalës së Zelenskyy

Bruksel, 19 mars 2026
Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, ka kundërshtuar fuqimisht paketën e ndihmës prej 90 miliardë eurosh për Ukrainë gjatë samitit të 27 udhëheqësve të BE-së në Bruksel. Fotot që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë Orban larg nga vendi i tij, në rreshtin e dytë, ndërsa presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, po fliste në podium.
Zelensky vuri në dukje se paketa prej 90 miliardë eurosh synon blerjen e sistemeve amerikane të mbrojtjes ajrore “Patriot” dhe nënvizoi rëndësinë e programit PURL për furnizimin me raketa për këto sisteme. Ai shtoi se disa vende nuk mbështesin përdorimin e një pjese të fondeve për raketat Patriot, nëse nuk ka alternativa të tjera.
Orban ka ashpërsuar tonet kundër Ukrainës, ndërsa Hungaria ndodhet në fushatë elektorale, duke treguar një qëndrim të vendosur kundër paketës së ndihmës.
