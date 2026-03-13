Ndodh në Librazhd/ Kunata i rreh burrin, ajo hakmerret

Në Librazhd, specialistët për Hetimin e Krimeve referuan rastin në Prokurori ndaj dy shtetaseve S. Sh., 39 vjeçe dhe S. Sh., 29 vjeç, kunata.
Sipas hetimeve, 39-vjeçarja dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortit të 29-vjeçares, ndërsa kjo e fundit e ka dhunuar psikologjikisht 39-vjeçaren.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë me Juridiksion të Përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd