Aksident i rëndë në minierën e bakrit në Spaç, plagoset një punëtor
Transmetuar më 13-03-2026, 12:21

Një aksident i rëndë është regjistruar në minierën e bakrit në zonën e Spaçit, ku ka mbetur i plagosur një minator.

Sipas informacioneve paraprake, minatori E. Gj. është dëmtuar gjatë punës në galeri, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura rrethanat e plota të ngjarjes.

Pas aksidentit, ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku mësohet se gjendja e tij shëndetësore është e rënduar.

