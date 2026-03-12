Imuniteti i Ballukut dhe protesta e opozitës, Rama mbërrin në Kuvend

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në ambientet e Kuvendi i Shqipërisë pak para nisjes së seancës plenare, ku pritet të shqyrtohet çështja e imunitetit të deputetes socialiste Belinda Balluku.
Rama është parë teksa ka hyrë në Kuvend me automjetin e tij dhe më pas i është bashkuar mbledhjes së Grupit Parlamentar të Partia Socialiste e Shqipërisë.
Në orën 10:00, Kuvendi pritet të votojë në seancë plenare dy raportet e paraqitura nga mazhoranca dhe opozita lidhur me kërkesën e Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për heqjen e imunitetit të deputetes Balluku.
Kjo kërkesë ndodhet në Kuvend që prej 16 dhjetorit të vitit të kaluar dhe votimi i sotëm pritet të përcaktojë fatin e saj.
