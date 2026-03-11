E ngatërruan me Xhovana Nikollin, mësohet cila është e reja që humbi jetën

Në foto Xhovana Nikolli dhe Xhuana Nikolli
Tiranë – Një 25-vjeçare nga Lezha, Xhuana Nikolli, ka ndërruar jetë në Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, pasi dyshohet se u vetëhelmua me fostoksinë. Ngjarja ka ngritur dyshime për dhunë në familje, ndërsa policia ka shpallur në kërkim bashkëshortin e saj.
Sipas burimeve zyrtare, familjarët e të resë kanë bërë kallëzim në Komisariati i Policisë Nr. 2 në Tiranë ndaj bashkëshortit të saj, shtetasit me inicialet E.F., duke pretenduar se ai ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj saj.
Raportohet se në trupin e 25-vjeçares janë konstatuar edhe shenja dhune, ndërsa ndaj bashkëshortit është nisur procedimi penal për veprat “dhunë në familje” dhe “shkaktim i vetëvrasjes”. Policia ka ushtruar kontrolle edhe në banesën e tij në Lezhë, por ai nuk është gjetur, ndërsa vijojnë kërkimet për kapjen e tij dhe marrjen në pyetje lidhur me akuzat e ngritura.
Xhuana Nikolli jetonte në Shëngjin dhe kishte përfunduar studimet për drejtësi. Lajmi për vdekjen e saj ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku miq dhe të afërm kanë shprehur dhimbjen dhe ngushëllimet për ndarjen e saj të parakohshme nga jeta.
Ndërkohë, ngjarja shkaktoi edhe konfuzion në rrjetet sociale, pasi fillimisht u përhap lajmi se viktima ishte Xhovana Nikolli, një personazh i njohur në rrjetet sociale. Kjo u përgënjeshtrua më pas nga vetë ajo përmes një reagimi publik.
