Arrestohen dy rumune në Fier
Transmetuar më 10-03-2026, 12:24

FIER, 10 Mars 2026 –Dy shtetase nga Rumania, Ionela Duroi dhe Gabriela Burtea, janë vënë në pranga pasi ushtronin prostitucion në një banesë të marrë me qira në Fier.

Autoritetet kanë nisur hetimet për identifikimin e personave që përfitonin nga kjo veprimtari, ndërsa materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.

