Irani nis sulme të reja në vendet arabe të Gjirit, ndërsa vazhdon presionin mbi Lindjen e Mesme

Irani nisi të martën sulme të reja ndaj vendeve arabe të Gjirit, duke rritur presionin në Lindjen e Mesme në një luftë që ka bërë që çmimet e naftës të rriten ndjeshëm dhe ka tronditur ekonomitë globale. Pesë milicianë pro-iranianë u vranë nga një sulm ajror në veri të Irakut, citon noa.al një raport të AP.
Sirenat e alarmit për raketa u dëgjuan herët në mëngjes në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe në Bahrein, ndërsa Arabia Saudite tha se kishte shkatërruar dy dronë mbi rajonin e saj lindor të pasur me naftë. Garda Kombëtare e Kuvajtit njoftoi se kishte rrëzuar gjashtë dronë.
Përveç lëshimit të raketave dhe dronëve ndaj Izraelit dhe bazave amerikane në rajon, Irani ka goditur edhe infrastrukturën energjetike. Kjo, së bashku me kontrollin e tij mbi ngushticën e Hormuzit, ka bërë që çmimet e naftës të rriten ndjeshëm.
Nafta Brent, standardi ndërkombëtar, u rrit deri afër 120 dollarë për fuçi të hënën, përpara se të binte disi, por të martën ishte ende rreth 90 dollarë për fuçi, rreth 24% më e lartë se kur filloi lufta më 28 shkurt.
Presidenti amerikan Donald Trump, i cili më parë ka thënë se lufta mund të zgjasë një muaj ose më shumë, të martën u përpoq të minimizonte frikën se konflikti mund të kthehej në një luftë rajonale afatgjatë, duke thënë se do të ishte “një ndërhyrje afatshkurtër”.
Trump jep mesazhe kontradiktore, ndërsa Teherani thotë se është gati për një luftë të gjatë
Lufta ka bllokuar furnizimet kryesore të naftës dhe gazit në tregjet botërore dhe ka rritur çmimet e karburantit në Shtetet e Bashkuara. Përplasjet kanë bërë gjithashtu që shumë të huaj të largohen nga qendrat e biznesit dhe kanë detyruar miliona njerëz të kërkojnë strehim, ndërsa bombardimet godasin baza ushtarake, ndërtesa qeveritare, instalime të naftës dhe ujit, hotele dhe të paktën një shkollë.
Irani ka ndalur në mënyrë efektive përdorimin e Ngushticës së Hormuzit nga cisternat e naftës. Kjo rrugë detare midis Gjirit Persik dhe Gjirit të Omanit, hyrja drejt Oqeanit Indian, është një pikë kyçe për tregtinë botërore, pasi përmes saj kalon rreth 20% e naftës së botës. Sulmet ndaj anijeve tregtare pranë ngushticës kanë vrarë të paktën shtatë marinarë, sipas Organizatës Ndërkombëtare Detare.
Në një postim në rrjetet sociale të martën, Trump dukej se nuk e pranonte këtë situatë dhe paralajmëroi se “nëse Irani bën diçka që ndalon rrjedhën e naftës në Ngushticën e Hormuzit, Shtetet e Bashkuara do ta godasin njëzet herë më fort se deri tani”.
Si përgjigje ndaj komenteve të Trump, një zëdhënës i Gardës Revolucionare iraniane, Ali Mohammad Naini, tha për mediat shtetërore iraniane se “Irani do të vendosë vetë se kur do të përfundojë lufta”.
Kamal Kharazi, këshilltar për politikën e jashtme në zyrën e liderit suprem të Iranit, i tha CNN të hënën se Irani është i përgatitur për një luftë të gjatë. Ai shtoi se nuk sheh më hapësirë për diplomaci, përveç nëse presioni ekonomik i shtyn vendet e tjera të ndërhyjnë dhe të ndalin atë që e quajti “agresionin e amerikanëve dhe izraelitëve kundër Iranit”.
Sulm ajror ndaj një milicie të lidhur me Iranin në Irak vret 5 persona
Ndërsa konflikti është përhapur në rajon, Izraeli ka ndërmarrë disa sulme ndaj Hezbollahut në Liban, ndërsa grupi militant i mbështetur nga Irani është përgjigjur duke lëshuar raketa drejt Izraelit.
Milicitë pro-iraniane në Irak kanë sulmuar gjithashtu bazat amerikane në vend që nga fillimi i konfliktit.
Herët të martën, një prej këtyre milicive, Brigada e 40-të e Forcave të Mobilizimit Popullor në qytetin Kirkuk, u godit nga një sulm ajror që vrau të paktën pesë milicianë dhe plagosi katër të tjerë, sipas zyrtarëve që folën në kushte anonimiteti sepse nuk ishin të autorizuar të flisnin me mediat.
Nuk ishte menjëherë e qartë kush ishte përgjegjës për sulmin.
Ndërkohë, ushtria izraelite tha të martën se kishte përfunduar një seri sulmesh ndaj krahut financiar të Hezbollahut, al-Qard al-Hasan. Izraeli thotë se kjo organizatë përdoret nga Hezbollahu për të financuar aktivitetet e tij ushtarake dhe javën e kaluar ka goditur edhe disa nga degët e saj në jug dhe lindje të Libanit.
Që nga fillimi i luftës janë vrarë të paktën 1,230 persona në Iran, të paktën 397 në Liban dhe 11 në Izrael, sipas zyrtarëve.
Gjithsej shtatë ushtarë amerikanë janë vrarë.
Tregjet financiare, që kanë lëvizur fort ditët e fundit, të martën në Azi u hapën me rritje të lehtë, duke u mbështetur në optimizmin e vonë në Shtetet e Bashkuara.
Ndërkohë, gjigandi saudit i naftës Aramco raportoi fitime prej 104 miliardë dollarësh për vitin 2025, më pak nga 110 miliardë dollarë në vitin 2024.
Aramco, e njohur zyrtarisht si Saudi Arabian Oil Co., njoftoi se të ardhurat për vitin 2025 ishin 445 miliardë dollarë, nga 480 miliardë dollarë që ishin në vitin 2024.
Foto: AP
