Trump kërcënon Spanjën pas refuzimit për përdorimin e bazave amerikane

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka kërcënuar Spanjën me ndërprerje të plotë të marrëdhënieve tregtare pasi Madridi refuzoi t’i japë leje Uashingtonit për përdorimin e dy bazave ushtarake të përbashkëta në jug të vendit për sulmet ndaj Iranit. Trump njoftoi gjithashtu se ka urdhëruar sekretarin e Thesarit, Scott Bessent, të ndërpresë të gjitha lidhjet tregtare me Spanjën, duke e përshkruar vendin si “tmerrësisht jo bashkëpunues”.
Ministri i Jashtëm spanjoll, Jose Manuel Albares, reagoi duke theksuar se bazat janë sovrane dhe operojnë brenda kornizës së traktatit me SHBA, duke respektuar sovranitetin spanjoll. Ai shtoi se nuk ka pasur asnjë kërkesë të drejtpërdrejtë nga autoritetet amerikane dhe se Spanja nuk pret pasojë nga refuzimi i saj.
Trump kritikoi gjithashtu Spanjën për refuzimin e propozimit të NATO-s për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të GDP-së, duke e cilësuar vendin jomiqësor në këtë çështje. Presidenti amerikan tha se SHBA mund të përdorte bazat në rast nevoje, por nuk kishte ndërmend ta bënte këtë për shkak të mosbashkëpunimit.
Qeveria spanjolle iu përgjigj duke theksuar se vendi është anëtar kyç i NATO-s dhe partner tregtar i besueshëm për 195 vende, përfshirë SHBA-në. Deklarata shton se çdo rishikim i marrëdhënieve duhet të bëhet duke respektuar autonominë e bizneseve private, ligjin ndërkombëtar dhe marrëveshjet dypalëshe midis BE-së dhe SHBA-së.
