GJKKO i kthen SPAK-ut për plotësim hetimesh dosjen e mikrokredive

Tiranë – Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka vendosur t’ia kthejë për plotësim hetimesh Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dosjen e njohur si ajo e mikrokredive.
Gjyqtarja Flojera Davidhi vendosi të mos e kalojë çështjen për gjykim, duke i lënë një afat prej pesë muajsh prokurorit Edvin Kondili për plotësimin e veprimeve hetimore dhe administrimin e provave shtesë.
Dosja në fjalë përfshin 27 të pandehur, të cilët akuzohen për “mashtrim me pasoja të rënda”, kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.
Vendimi i GJKKO-së rikthen çështjen në fazën e hetimit, ndërsa SPAK pritet të kryejë veprimet e kërkuara brenda afatit të përcaktuar nga gjykata.
