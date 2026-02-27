Operacion ndërkombëtar në Spanjë: Arrestohen 5 persona, mes tyre 4 shqiptarë

Një grup kriminal është goditur në Spanjë, në bashkëpunim me Policia e Shtetit.
Në pranga janë vënë 5 persona, mes tyre 4 shtetas shqiptarë.
Policia shqiptare bën me dije se, në kuadër të operacionit, janë sekuestruar 10 590 euro, 4 ora dore të markave të shtrenjta dhe 1 automjet.
Njoftimi i policisë:
Policia shqiptare kontribuoi në zhvillimin e operacionit të koduar “Ferdinand”, të organizuar nga autoritetet ligjzbatuese spanjolle, me objektiv goditjen e një grupi kriminal të përbërë kryesisht nga shtetas shqiptarë, të akuzuar për vjedhje me armë zjarri dhe/ose me dhunë ekstreme, të parave dhe sendeve me vlerë në banesa në Spanjë.
Në kuadër të operacionit janë ndaluar 5 pjesëtarë të grupit (4 shtetas shqiptarë), si dhe janë sekuestruar 10 590 euro, 4 ora dore të markave të shtrenjta dhe 1 automjet.
Për zhvillimin e këtij operacioni, Njësia për Krimet Shëtitëse “Antiskifter”, në Drejtorinë për Hetimin e Krimit të Organizuar, ka bashkëpunuar ngushtë për rreth dy vite me homologët spanjollë, nëpërmjet Oficerit Ndërlidhës në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Madrid.
Në vijim të këtij bashkëpunimi, në muajin janar 2026, Policia e Lezhës finalizoi operacionin e koduar “Aksi”, si rezultat i të cilit u kap njëri nga pjesëtarët e këtij grupi kriminal, shtetasi A. I.
Gjithashtu, gjatë periudhës hetimore janë ekzekutuar letërporosi për kryerjen e kontrolleve në disa ambiente në Shqipëri, në pronësi ose përdorim të pjesëtarëve të grupit.
Vijon bashkëpunimi me homologët spanjollë për kapjen e 2 pjesëtarëve të tjerë të grupit, të shpallur në kërkim ndërkombëtar.
