Ekstradohet nga Dubai një 47-vjeçar i akuzuar për trafik droge dhe krijim kushtesh për vrasje

Tiranë, 26 shkurt 2026 – Vijon operacioni ndërkombëtar i koduar “The Wanted” për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Policia e Shtetit njofton se gjatë ditës së sotme pritet të finalizohen procedurat e ekstradimit nga Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, drejt Shqipërisë, të shtetasit D. B., 47 vjeç, banues në Nikël.
Sipas autoriteteve, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me vendimin e datës 15 maj 2024, i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale: “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grup i strukturuar kriminal”.
Ekstradimi vjen si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet autoriteteve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtarë. Pas mbërritjes në Shqipëri, pritet një njoftim i detajuar për median lidhur me vijimin e procedurave ligjore.
Operacioni për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar vijon.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd