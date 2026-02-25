Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Jepet pretenca e SPAK për ish Shefin e Policisë Rrugore dhe 2 zyrtarë të tjerë
Transmetuar më 25-02-2026, 06:17

SPAK jep pretencën për ish-shefin e qarkullimit rrugor, kërkohen 4 vite burg për Roven Zekën

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka paraqitur konkluzionet përfundimtare për ish-shefin e Komisariatit të Policisë Rrugore në Tiranë, Roven Zeka.

SPAK ka kërkuar dënimin e tij me 4 vite heqje lirie. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, prokuroria ka kërkuar uljen e dënimit në 2 vite e 8 muaj burg. Në aplikim të nenit 59 të Kodit Penal, është kërkuar pezullimi i dënimit me burg dhe vendosja e 3 viteve shërbim prove.

I njëjti dënim është kërkuar edhe për Sokol Navakun, ndërsa për të pandehurin tjetër, Bledi Belba, SPAK ka kërkuar 1 vit e 6 muaj heqje lirie.

Roven Zeka, në kohën e kryerjes së veprës, ushtronte detyrën e Shefit të Komisariatit në Policinë Rrugore në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë. Ai akuzohet për veprën penale “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, e kryer në bashkëpunim.

