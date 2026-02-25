Atentati ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja dhe “Rrumit të Shijakut”, të dhëna të reja nga gjyqi

Atentati ndaj Arjan Ndojës dhe Aleksandër Lahos, rrëzohet kërkesa për gjykim të shkurtuar/ Shtyhet seanca në GJKKO
Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka rrëzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar të paraqitur nga Bledar Polovina, i akuzuar për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja dhe Aleksandër Lahos, i njohur si “Rrumi i Shijakut”.
Polovina, i cili ndodhet në kërkim ndërkombëtar, po gjykohet në një proces të veçuar së bashku me Amar Shkëmbin.
Kërkesa për gjykim të shkurtuar nuk u pranua, pasi nuk ishte depozituar sipas formës së parashikuar nga ligji, duke qenë se ishte dërguar përmes emailit te avokati i tij.
Gjatë seancës u bë me dije se Polovina nuk është gjetur në adresat e tij të njohura. Sipas informacionit të ardhur nga Interpol Tirana, ai është lokalizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe autoriteteve amerikane u është dërguar kërkesë për ekstradimin e tij. Megjithatë, sipas shkresës së paraqitur në gjykatë, nuk ka ende informacion mbi ecurinë e këtij procesi.
Seanca e së mërkurës u ndërpre dhe u shty për datën 11 mars, pasi avokati i Amar Shkëmbit kërkoi kohë për t’u njohur me aktet e dosjes.
Atentati ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja, procesi ndahet. Bledar Polovina rezulton i lokalizuar në SHBA
Është veçuar procesi gjyqësor për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja dhe Aleksandër Lahos, ngjarje e ndodhur më 1 nëntor 2019 pranë mbikalimit të Shkozetit.
Raportohet se në këtë proces po gjykohen të ndarë nga pjesa tjetër e të pandehurve Bledar Polovina dhe Amar Shkëmbi.
Bledar Polovina vijon të jetë në kërkim ndërkombëtar. Thirrja ndaj tij është bërë përmes shpalljes publike dhe në adresën e tij të fundit të njohur, ndërsa gjykata ka marrë informacion edhe nga Interpol Tirana.
Sipas të dhënave të paraqitura në seancë, Polovina është lokalizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Autoritetet shqiptare u kanë dërguar kërkesë autoriteteve amerikane për ekstradimin e tij, por sipas shkresës së paraqitur nga Interpol në gjykatë, ende nuk ka informacion mbi ecurinë e këtij procesi.
Nga ana tjetër, avokati i Amar Shkëmbit ka kërkuar kohë për t’u njohur me aktet e dosjes, pasi është zgjedhur si mbrojtës vetëm një ditë më parë.
