Historike në Britania e Madhe! Lind foshnja e parë nga mitra e transplantuar nga një donatore e ndjerë

Një moment historik është shënuar në mjekësinë britanike, ku një grua ka sjellë në jetë foshnjën e parë të lindur nga një mitër e transplantuar nga një donatore e ndjerë, në një arritje që ofron shpresë të re për gratë pa mitër që dëshirojnë të kenë fëmijë.
Në dhjetor 2025, në Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital në Londër, një djalë i quajtur Hugo Richard Norman Powell lindi me prerje cezariane, duke u bërë fëmija i parë në Mbretërinë e Bashkuar që vjen në jetë pas një transplantimi të mitrës nga një donatore e ndjerë. Ai peshonte rreth 3.1 kilogramë në lindje.
Nënës së Hugo-s, Grace Bell, një grua në të 30-at, i ishte diagnostikuar sindroma Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) që në adoleshencë, një gjendje që shkakton mungesë ose zhvillim të pamjaftueshëm të mitrës dhe e pamundëson shtatzëninë natyrale. Pas transplantimit të mitrës në qershor 2024 si pjesë e një programi kërkimor të miratuar, Bell iu nënshtrua fertilizimit in vitro dhe transferimit të embrionit, që rezultoi me shtatzëninë e suksesshme.
Ky sukses është pjesë e një programi kërkimor të quajtur INSITU, i mbështetur nga organizata Womb Transplant UK, i cili synon të ofrojë një mundësi të re për gratë që nuk kanë mitër, për të përjetuar shtatzëni e lindje të fëmijës së tyre. Transplantet nga donatorët e ndjerë janë ende të rralla — vetëm dy raste të tjera të këtij tipi janë raportuar më parë në Evropë — dhe Hugo Powell besohet të jetë fëmija i tretë në kontinent që lind nën këto rrethana.
Nëna dhe familja e donatores kanë shprehur mirënjohje të thellë: gjesti i dhurimit të mitrës ka krijuar jo vetëm një jetë të re, por gjithashtu ka ofruar shpresë për shumë çifte që kërkojnë të krijojnë familje nëpërmjet metodave të avancuara të mjekësisë riprodhuese.
