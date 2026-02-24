Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vijojnë kërkimet për gjetjen e Ilir Kurtit në lumin Osum
Transmetuar më 24-02-2026, 11:58

24 shkurt 2026– Kërkimet për gjetjen e trupit të Ilir Kurtit, 42 vjeç, vazhdojnë intensivisht në lumin Osum, pranë kanioneve në Skrapar.

Në operacion po marrin pjesë 20 efektivë të Regjimentit të Operacioneve Speciale dhe 50 efektivë nga Baza e Mbështetjes për Emergjencat Civile dhe Regjimenti i Këmbësorisë së Jugut, në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shtetit dhe Ministrinë e Zhvillimit dhe Shërbimeve të Hidrosistemeve (MZSH).

Kërkimet po kryhen me pajisje të specializuara në të dy brigjet e lumit, nga kanionet deri te ura e Çorovodës. Sipas burimeve, dyshohet se 42-vjeçari është hedhur në lumë, ndërsa operacioni vijon pa ndërprerje që nga mëngjesi i së shtunës.

