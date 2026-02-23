Kërkoi 1 milion USD nga ‘Diella’ për përdorim imazhi, Gjykata Administrative rrëzon Anila Bishën

Tiranë, 23 shkurt 2026 – Gjykata Administrative e Tiranës ka rrëzuar kërkesën e aktores Anila Bisha për sigurimin e padisë ndaj Diella, ministres së Shtetit për Inteligjencën Artificiale.
Aktorja kishte depozituar padinë ndaj Këshilli i Ministrave, AKSHI, kompanisë private Apel shpk, dhe kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar pezullimin e përdorimit të avatarit “Diellës” dhe një dëmshpërblim prej 1 milion euro për prishje imazhi.
Sipas padisë, imazhi dhe zëri i aktores janë përdorur për krijimin e avatarit qeveritar pa miratimin e saj, edhe pse ajo kishte një kontratë që e autorizonte vetëm për shërbimet në e-Albania. Dokumenti i dorëzuar në gjykatë theksonte se prezantimi i avatarit si ministër ishte bërë pa dijeninë e aktores dhe në shkelje të kontratës, duke krijuar një “duplikat digjital” të saj.
Gjyqtari Armand Shkurta ka rrëzuar kërkesën për sigurimin e padisë, duke vendosur se përdorimi i avatarit nuk mund të pezullohet në këtë fazë dhe duke refuzuar kërkesën për dëmshpërblim.
Aktorja kishte kërkuar gjithashtu që deri në përfundim të procesit të ndalohej përdorimi i të dhënave të saj personale, por gjykata nuk e ka pranuar këtë kërkesë.
Ky vendim vjen pas debatit rreth përdorimit të imazheve dhe zërit të individëve në krijimin e avatarëve virtualë në institucionet qeveritare, një çështje që ka ngritur shqetësime mbi të drejtat e privatësisë dhe përdorimin e të dhënave personale.
