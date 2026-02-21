Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Greqi: Çmontohet rrjeti i trafikut të kokainës, arrestohen 3 shqiptarë dhe sekuestrohen mbi 300 mijë euro
Transmetuar më 21-02-2026, 17:42

Policia greke ka goditur një rrjet kriminal të trafikut të drogës, duke arrestuar tre shqiptarë: Alen Rizvani, 40 vjeç, Ermal Shametaj, 46 vjeç, dhe Sotir Pano, 37 vjeç.

Grupi kriminal, i drejtuar nga Rizvani, siguronte sasitë e nevojshme të lëndëve narkotike nga Athina dhe organizonte transportin e tyre me anije nga Pireu në Rodos, ku më pas droga shpërndahej.

Bashkëpunëtorë në aktivitetin kriminal ishin Shametaj, Pano dhe dy shtetas grekë, përfshirë një ushtar.

Mediat greke raportojnë se rrjeti dyshohet të ketë tregtuar të paktën 7 kilogramë kokainë, me një vlerë të vlerësuar mbi 700 mijë euro.

Policia ka sekuestrore 327,395 euro, 1.6 kg kanabis të papërpunuar, 27.23 gram kokainë, 4 peshore precize, telefona celularë dhe ditarë me shënime.

Hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të aktivitetit të grupit.

