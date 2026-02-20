Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Edi, edhe nëse bota hesht, Atdheu nuk ta fal’! Nis me banderolë pikante protesta e opozitës
Transmetuar më 20-02-2026, 18:45

Ka nisur protesta kombëtare e thirrur nga opozita në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përpara godinës së Kryeministrisë në Tiranë.

Mbështetës të opozitës janë mbledhur në shesh, ndërsa në podium pritet të dalë për të mbajtur fjalën kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha.

Në bulevard janë shfaqur banderola me mesazhe politike kundër qeverisë. Një prej tyre mban mbishkrimin pikant: “Edi, edhe nëse bota hesht, Atdheu nuk ta fal”.

Organizatorët kanë deklaruar më herët se protesta synon të shprehë kundërshtimin ndaj qeverisë dhe largimin e Kryeministrit Edi Rama.

Në perimetrin e Kryeministrisë vihet re prani e shtuar e forcave të policisë, të cilat kanë marrë masa për mbarëvajtjen dhe sigurinë e tubimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

