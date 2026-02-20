Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plagosja me armë në Rrugën e Kavajës, identifikohet autori
Transmetuar më 20-02-2026, 17:07

Një tjetër ngjarje ka ndodhur pasdite në Rrugën e Kavajës në Tiranë, ku një 34-vjeçar, Akil Koxhaxhiku, është plagosur me armë zjarri gjatë një konflikti. I plagosuri është transportuar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, nën kujdesin e mjekëve.

Autoritetet kanë identifikuar autorin e ngjarjes si Besjan Ferazini. Policia ka nisur operacionet për kapjen e tij, ndërsa grupi hetimor po vijon veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të incidentit.

Hetimet vazhdojnë për të sqaruar motivet dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e provave ligjore.

