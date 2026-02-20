Kush është Egli Pashollari, i riu që u vra sot në Tiranë

Një ngjarje e rëndë u regjistrua pak minuta më parë në Tiranë, ku një 32-vjeçar humbi jetën pas një konflikti të ndodhur brenda një lokali. Ngjarja ndodhi në një bar-kafe në rrugën “Kongresi i Lushnjës”, pranë zonës së ish-Parkut në “21 Dhjetori”, raporton noa.al.
Viktima është identifikuar si Egli Pashollari, 32 vjeç, banues në Tiranë. Sipas informacioneve paraprake, ai u qëllua me mjet prerës gjatë një përplasjeje me disa persona brenda lokalit. Pavarësisht ndërhyrjes, ai nuk arriti t’i mbijetojë plagëve të marra.
Rrethanat e ngjarjes janë ende të paqarta, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të konfliktit dhe identifikimin e personave të përfshirë.
Policia tha zyrtarisht se rreth orës 15:40, dyshohet se gjatë një konflikti në rrugën “Kongresi i Lushnjes”, është goditur me një mjet prerës shtetasi Egli Pashollari rreth 31 vjeç, i cili si pasojë ka humbur jetën në spital.
Policia tha se ka identifikuar autorin e ngjarjes, por të dhënat e tij nuk jepen, për shkak se hetimi vijon, ndërsa punohet intensivisht për kapjen e të dyshuarit.
Ndërkaq, grupi hetimor po vazhdon punën për sqarimin e rrethanave të vrasjes dhe dokumentimin e plotë ligjor të saj si dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë të dyshuar të përfshirë në ngjarje.
Më herët, në vitin 2017, në moshën 23-vjeçare, Egli Pashollari ishte arrestuar nga policia e Tiranës pasi u kap me lëndë narkotike.
