Festa e Pranverës, një rezonancë kulturore globale

Festa e Pranverës 2026 pushton botën: Nga OKB te Burj Khalifa ndizen urimet për Vitin e Ri Kinez. Në këtë Vit të Ri Hënor 2026, liderët botërorë urojnë Kinën. Nga Parisi në Dubai, festa kthehet në ngjarje globale me jehonë kulturore. Dhe si nga UNESCO te sheshet e Nju Jorkut, Festa e Pranverës 2026 po shndërrohet në simbol bashkimi ndërkombëtar, duke u shpërndarë masivisht mesazhe harmonie në katër kontinente
Galaja e Festës së Pranverës së CMG 2026, u dërgoi urimet më të mira kinezëve në mbarë botën dhe miqve jashtë vendit, duke përcjellë dimensionin dhe sharmin e kulturës kineze në botë.
Si festa tradicionale më e rëndësishme e kombit kinez, vlera historike dhe kulturore e Festës së Pranverës po njihet gjithnjë e më shumë nga bashkësia ndërkombëtare. Ajo mishëron kuptimin e mbarë të "fillimit të një viti të ri, duke përcjellë vlerat e ribashkimit familjar, harmonisë, përfshirjes dhe bashkëjetesës harmonike, që rezonojnë me emocionet universale njerëzore. Disa media të huaja besojnë se në një kohë kur konfliktet gjeopolitike kanë shkaktuar çrregullim global, Festa e Pranverës nxit shkëmbimin global.
Viti i Ri Hënor i Kalit është i dyti që kur "Festa e Pranverës – Viti i Ri Kinez: Një Praktikë Sociale për Festimin e Vitit të Ri Tradicional Kinez" u përfshi në Listën e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të UNESCO-s. Në kulturën kineze, kali simbolizon forcën, qëndrueshmërinë dhe këmbënguljen, duke nënkuptuar një të ardhme premtuese me përparim të qëndrueshëm dhe prosperitet. Udhëheqës nga shumë vende dhe krerë të organizatave ndërkombëtare dërguan urimet e tyre të Vitit të Ri.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, falënderoi Kinën dhe popullin kinez për mbështetjen e tyre të fortë ndaj multilateralizmit dhe solidaritetit global. Presidenti francez, Emmanuel Macron, dhe kancelari gjerman Merz përmendën fjalët "forcë" dhe "motivim" në urimet drejtuar popullit kinez për Vitin e Ri Hënor të Kalit.
Njëkohësisht, vende të ndryshme në mbarë botën, u zhvilluan aktivitete të larmishme për të përqafuar kulturën kineze. Në Burj Khalifa të Dubait, një shfaqje verbuese dritash me temë "Kuaj në vrapim" ndriçoi Festën e Pranverës; në Qendrën e Arteve të Brukselit në Belgjikë, muzikantët kinezë prezantuan një festë të shkëlqyer me muzikë popullore; në eventin kulturor të Festës së Pranverës "Shija e Kinës" në Nju Jork, vendasit përjetuan me entuziazëm kaligrafinë kineze; në Auckland të Zelandës së Re, personalitete vendase festuan Festën e Pranverës me dhjetëra mijëra njerëz; dhe turistët e huaj që përjetuan Festën e Pranverës në Kinë ndanë përvojat e tyre në mediat sociale.
